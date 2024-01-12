Тюменец четыре года жил с гигантской опухолью в мошонке

Тюменские хирурги провели уникальную операцию – мужчине удалились гигантскую опухоль мошонки. Новообразование достигло 25 сантиметров, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

53-летний тюменец жил с опухолью четыре года. Новообразование мешало ему двигаться и и доставляло неудобства в состоянии покоя.

«В своей практике я часто вижу пациентов, которые боятся обращаться к врачу, а уж к врачу-онкологу тем более. Особенностью данной клинической ситуации является редкая локализация опухоли данного гистологического варианта, особенности и техническая сложность выполняемого хирургического лечения с учетом требований пациента и соблюдением онкологических принципов», – отметил врач-онколог Антон Панин.

Операция по удалению новообразования длилась два часа и прошла успешно.

«Сейчас пациент восстанавливается и уже выписан из клиники. Врачи отметили, что пациент в будущем может стать отцом, ведь репродуктивная система во время операции была не нарушена», – заключили в депздраве.

Отметим, что учреждения здравоохранения Тюменской области постоянно модернизируются. Так, в прошлом году в клинику «Нефтяник» была поставлена первая в области система прямой визуализации SpyGlass. Система расширила круг возможностей специалистов и пациентов клиники.