«Путешествие» мощей Георгия Победоносца по России завершается

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца будут внесены в храм, построенный в его честь — Храм Георгия Победоносца в Солнечногорском районе Подмосковья, в деревне Голубое, на территории жилого комплекса «Первый Зеленоградский».

Принесение мощей планируется 29 декабря — спустя более чем полгода после старта всероссйиской акции, в рамках которой ковчег побывал во всех регионах страны. Напомним, стартовала она в мае — тогда Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил молебен великомученику Георгию Победоносцу, после чего ковчег отправился в путешествие по 90 городам России — от Калининграда до Дальнего Востока.

Побывали мощи святого и в Сургуте: они были размещены в храме, который также быдл построен в его честь — Георгия Победоносца. Кстати, оба храма — и в Сургуте, и в Подмосковье — возведены группой компаний «Сибпромстрой». На ее счету — порядка 20 храмов и храмовых комплексов в сибирской Югре, а также в Белгороде, Москве, Подмосковье и на Украине. В Сургуте «Сибпромстрой» построил Храм в честь Георгия Победоносца и Свято-Троицкий кафедральный собор: освящать их приезжал лично Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.