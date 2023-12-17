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18% россиян будут работать в праздники

Большинство россиян проведет январские каникулы дома

18% россиян будут работать в праздники
Фото: ru.freepik.com

Россияне определились, где проведут январские каникулы. Так, 40% жителей страны будут отдыхать дома. 6% опрошенных – отправятся на дачу, еще 4% – проведут время в гостях у друзей у родственников, рассказали в сервисе SuperJob.

«Путешествие по России планируют 4% респондентов. 1 из 100 поедет за границу», – добавили в сервисе.

При этом, 18% россиян будут работать в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 184, комментариев: 0
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