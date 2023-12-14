Тарифы на ЖКХ должны расти своевременно и мягко, заявил Путин

Тарифы на услуги ЖКХ в России должны увеличиваться мягко и своевременно, а доходы граждан должны расти опережающим темпом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос пенсионера из Новосибирска. Мужчина пожаловался главе государства на то, что летом 2024 года планируется повышение тарифов ЖКХ от 9% до 14%, и это съест добавку к пенсии.

«Пенсии предлагается проиндексировать на 7,5%. Надеюсь, это будет не ниже инфляции. На что хотел бы обратить внимание? Мы индексировали пенсии в декабре 2022 года на 10% с лишним. Потом весной еще на 4%, и вот с начала этого года будет еще одна индексация. А тарифы на ЖКХ не поднимали с июля прошлого года. Новое повышение планируется только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года, а за это время произошло три индексации пенсии, которые вместе дадут больше 20%», - прокомментировал Путин.

Он добавил, что «все нужно делать своевременно». «Тарифы должны расти своевременно и мягко, и опережающим темпом должны расти доходы граждан», - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 22%, то она имеет право на получение субсидии. «Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом году», - добавил Владимир Путин.