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Стартовал набор персонала для экскурсий, направленных на демонстрацию главных достижений страны

Объявлен набор персонала для осуществления экскурсионного обслуживания выставки «Россия»

Стартовал набор персонала для экскурсий, направленных на демонстрацию главных достижений страны
Фото: ru.freepik.com

В связи с проведением Международной выставки-форума «Россия» (далее – Выставка), автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие» объявлен набор персонала для осуществления экскурсионного обслуживания выставки, направленной на демонстрацию главных достижений страны.

Выставка позволит участникам познакомится с современными технологическими разработками и научными открытиями из всех 89 субъектов страны.

В настоящий момент рассматривается возможность привлечения гидов-экскурсоводов из субъектов Российской Федерации как представителей престижной профессии для расширения региональной представленности и насыщения экскурсионной программы.

Также в рамках Выставки предусмотрено проведение мотивационной программы для гидов-экскурсоводов, включая поощрение фирменной брендированной продукцией от программы «Больше, чем путешествие» и подарки от партнеров.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 104, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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