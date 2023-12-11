84 процента дорог Тюменской агломерации соответствует нормативу

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» успешно реализуется в Тюменской области. Объёмы ремонта растут ежегодно – за три года в регионе отремонтировано 481,2 км автодорог и четыре моста.

В этом году было отремонтировано 140 объектов области. Их общая протяженность составила более 203 км. Основной объём работ выполнен на дорогах региональной сети – в районах Тюменской области отремонтировано более 148 км покрытия. В Армизонском, Аромашевском и Уватском районах привели в нормативное состояние наиболее крупные объекты.

Проведены капитальные работы по ремонту четырех магистральных улиц Тюмени. Обновлено асфальтовое покрытие на 103 улицах в населённых пунктах Тюменского района. В деревне Патрушева отремонтировано 9 улиц, в селе Перевалово - 6, в деревне Коняшина и поселке Боровском по 5 улиц.

За этот год в рамках национального проекта проведены ремонтные работы на двух путепроводах. Отремонтирован мост через р. Ишим на дороге Ишим-Синицына, а также обновлено основание путепровода через Транссиб на автомобильной дороге Обход г. Тюмени. В прошлом году на Обходе были отремонтированы путепроводы на Московском и Червишевском трактах.

Как сообщают в Главном региональном управлении строительства, нормативное состояние сети Тюменской агломерации увеличено за три года с 82% до 84%.