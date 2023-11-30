В Тюмени откроют секцию по кёрлингу на колясках

В ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на множество насущных вопросов жителей региона. Среди них обращение представителя спортивного клуба инвалидов «Шанс» Елизаветы Меркушиной.

В одной из социальных сетей она написала такую просьбу: «В этом году нашему клубу 30 лет, и все это время мы занимаемся в Тюмени развитием адаптивного спорта для инвалидов. Уже более полутора лет мы ждем открытия секции по кёрлингу на колясках, провели на средства гранта три областных турнира, в начале декабря проводим четвертый турнир по кёрлингу в Тюмени. Окажите, пожалуйста, содействие в открытии секции, решите проблему со льдом, нам это очень нужно. Более 20 спортсменов на колясках ждут эту секцию».

Губернатор поблагодарил Елизавету Меркушину за вклад в развитие физкультуры и спорта, за активную жизненную позицию. В ответ на просьбу сказал: «Сразу говорю, что мы вам поможем!»

Александр Моор поручил региональному департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования взять на контроль вопрос предоставления места для тренировок спортивному клубу инвалидов «Шанс». А также дал поручение организовать секцию по кёрлингу на колясках на базе спорткомплекса по улице Народной после его ввода в эксплуатацию.

В прямом эфире глава региона пригласил тюменцев и гостей области в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» на спартакиаду по лыжным гонкам, в которой примут участие более трехсот лучших спортсменов со всей России.