Промпроизводство в Тюменской области за девять месяцев выросло на десять процентов

По обновленным данным Росстата промышленное производство в Тюменской области за девять месяцев 2023 года выросло более чем на десять процентов. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети губернатор Александр Моор.

Обрабатывающий сектор экономики региона развивается опережающими темпами – рост составил почти 15 процентов. Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился более чем в два раза, выпуск лекарств в регионе возрос в 1,3 раза. Производство транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов выросло с начала этого года более чем на 20 процентов.

«Это уже устойчивая тенденция, – считает глава региона. – В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14 процентов. В 2022 - индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне"».

Губернатор подчеркнул, что динамичное развитие промышленных предприятий обеспечивает новые рабочие места и стабильные отчисления в бюджет. Это в свою очередь позволяет региональным властям выполнять социальные обязательства перед жителями области.

Отметим, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей.