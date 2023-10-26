В Александровском саду Тобольска откроется резиденция Деда Мороза

В Тобольске продолжается благоустройство Александровского сада. Первую очередь проекта планируют сдать к 30 ноября, в этом году также будут построены фонтан, детские площадки и зоны для занятия спортом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Глава региона рассказал о том, что Александровский сад был любимым местом для прогулок у жителей Тобольска. Его построили во второй половине XIX возле часовни в память об императоре Александре II. Сегодня общественное пространство возрождается.

Реконструкция знакового исторического места идет в рамках программы «Тобольск настоящий», которую совместно реализуют правительство области, администрация Тобольска и компания СИБУР.

При реконструкции сада используют концепцию «Сад без границ». Она предполагает создание уникального ландшафта с отказом от четких пространственных и визуальных границ: сад переходит в город, город – в сад. Александровский сад будет состоять из нескольких зон, несущих смысловое наполнение. На центральной площади перед Александровской часовней появится ротонда «Омут памяти». Между трех искусственных холмов, покрытых зеленью, будет сформирована Тихая зона для отдыха. Рядом с детской площадкой расположат «Ягодную поляну» с кустами сибирских ягод.

Губернатор отметил, что обновление общественного пространства движется быстрыми темпами: «В саду кипит работа – идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза. Ещё один отличный повод посетить Тобольск всей семьей».