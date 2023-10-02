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​Александр Моор принял участие в XI Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО

40 тюменских предприятий представили свою продукцию на Межрегиональной агропромышленной выставке

​Александр Моор принял участие в XI Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО
Фото: admtyumen.ru

На XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске свою продукцию и инновационные технологические разработки представили более 40 тюменских предприятий и организаций. Экспозицию Тюменской области осмотрели губернатор Александр Моор и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Приветствуя участников и гостей выставки, Александр Моор заявил, что каждый третий инвестиционный проект в Тюменской области реализуется в сельском хозяйстве. Предприятия сельского хозяйства активно привлекают инвестиции, строят новые производственные мощности и модернизируют старые.

В рамках выставки проходил закрытый дегустационный конкурс качества продукции. Тюменские производители, подав 41 заявку на участие, завоевали 17 золотых медалей. Гости региональной экспозиции продегустировали уникальную линейку тюменских продуктов питания. Аграрии также приняли участие в тематических дискуссиях, обучающих семинарах и торгово-закупочной сессии.

«Этот год выдался непростым с точки зрения погоды и цен на ГСМ, – отметил Владимир Якушев. – Приходилось решать и вопросы поставок, импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай».

По словам Александра Моора, Тюменская область сделает все, что сохранить позитивную динамику развития. «Уверен, что взаимодействие участников выставки поможет объединить усилия представителей органов власти, бизнеса, научных институтов для дальнейшего повышения эффективности агропромышленного комплекса страны», – подчеркнул глава региона.


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Сегодня в 21:13, просмотров: 63, комментариев: 0
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