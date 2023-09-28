Семейные многофункциональные центры откроют в Тюмени и Голышманово

В Тюменской области будут открыты два семейных многофункциональных центра, сообщает департамент социального развития Тюменской области. Первый откроется в Тюмени на базе Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», второй – в Голышманово на базе муниципального комплексного центра социального обслуживания населения.

Тюменская область вошла в число 32 регионов, победивших в конкурсном отборе инновационных социальных проектов субъектов РФ по созданию семейных многофункциональных центров. Отбор был организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победители отбора стали участниками пилотного проекта Минтруда России по созданию МФЦ в 2023-2024 годах.

По принципу «одного окна» в каждом семейном МФЦ будет работать отделение первичного приема. Специалисты отделений займутся оперативной обработкой обращений и будут ориентировать семьи в получении социальных услуг.

Семейные МФЦ предлагают современные программы помощи, где основное внимание уделяется правильной маршрутизации семьи. Это необходимо для того, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным. Современные программы помощи позволяют максимально персонифицировать процесс, сделать его комфортным для пользователей, исключить дублирование действий специалистов.