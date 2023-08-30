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Александр Моор заявил: Ассамблея народов России – главный партнер и помощник для органов власти

В Тюмени состоялось первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России

Александр Моор заявил: Ассамблея народов России – главный партнер и помощник для органов власти
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошло первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России. Выступая на заседании, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что Ассамблея народов России – главный партнер и помощник для органов власти, а также для общественных и некоммерческих организаций, которые вовлечены в сферу межнациональных отношений, занимаются сохранением и развитием культуры и традиций разных народов.

Представители муниципальных образований, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона обсудили актуальные вопросы совершенствования государственной национальной политики, способствующие укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия в Тюменской области.

Глава региона сообщил, что в 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур: «В мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Практически 90 процентов участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Это результат многолетнего кропотливого труда и сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и национальных общественных объединений».


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Сегодня в 18:53, просмотров: 50, комментариев: 0
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