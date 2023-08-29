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В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100

Импортозамещенный самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100
Фото: телеграм-канал «Минпромторг России»

В Комсомольске-на-Амуре прошли первые испытания импортозамещенного самолета «Суперджет». Продолжительность полета составила 54 минуты. Он проходил на высоте до 3 000 метров и скорости до 343км/час, рассказали в телеграм-канале «Минпромторг России».

«Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех». Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», − отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 63, комментариев: 0
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