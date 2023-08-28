16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,4717   EUR  103,2434  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Ялуторовский район встретил 100-летие с хорошими показателями социально-экономического развития

Александр Моор посетил Ялуторовский район

​Ялуторовский район встретил 100-летие с хорошими показателями социально-экономического развития
Фото: admtyumen.ru

Со столетием Ялуторовский район поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что муниципалитет подошел к своему юбилею c хорошими показателями социально-экономического развития.

«Сегодня в каждом ялуторовском селе можно увидеть изменения к лучшему, –отметил глава региона. – Строятся новые дома, за пять лет сдано в эксплуатацию свыше 46 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы по газификации населенных пунктов и догазификации в дома жителей района пришло голубое топливо».

Экономика района активно развивается. Стабильно работают промышленные предприятия. Ялуторовские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай – 50 тысяч тонн превысило валовое производство зерна. Значительно увеличилось поголовье крупного рогатого скота.

В селах и деревнях развивается социальная инфраструктура. В пяти населенных пунктах заменены ФАПы, в 2022 году в селе Заводопетровском открылась новая школа, в декабре планируется открытие Дома культуры в селе Петелино.

В ходе рабочей поездки в Ялуторовский район Александр Моор побывал в сквере Памяти и Воинской славы в селе Памятное, благоустройство которого было выполнено по его поручению. В селе Памятное губернатор посетил также новые спортивные объекты: площадку для сдачи норм ГТО и поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.

Глава региона вручил четырем ялуторовчанам региональные награды за добросовестный труд. Он поблагодарил всех жителей Ялуторовского района: «Спасибо за то, что вы каждый день с любовью и душой работаете для развития родного края».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:48, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутнефтегаз выплатил дивиденды на 34,7 млрд рублей 472
  2. Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры 391
  3. В ХМАО по вине нетрезвого водителя без прав погиб пассажир 376
  4. ​Двое рыбаков выпали из лодки на реке Лямин, один утонул 371
  5. ​Запретить не надо думать 356
  6. ​В ХМАО сотрудникам «КапРемСервиса» задолжали свыше 40 млн рублей 355
  7. Врачи из Нижневартовска удалили пятисантиметровую опухоль из носа женщины 352
  8. «Горожанам следует быть бдительными»: по улицам Мегиона разгуливает медведь 349
  9. Югра попала в ТОП-10 по уровню занятости населения среди регионов РФ 348
  10. Почти все югорчане помнят имя своего первого учителя 331
  1. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 1963
  2. ​Неизбежность 1844
  3. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 1671
  4. В жутком ДТП на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель «Лады» 1657
  5. ​«В Сургуте климатические условия лучше, чем в Южно-Сахалинске. У нас получился дренажный водоотвод, и у вас получится» 1595
  6. ​Вперёд, в прошлое 1586
  7. «Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы 1504
  8. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1379
  9. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1324
  10. ​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры 1297
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13206
  2. Не в экстрасенсах дело 6319
  3. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5856
  4. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5499
  5. Создавать колесо 4479
  6. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3491
  7. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3328
  8. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3296
  9. ​Как платить налоги на дистанционке? 3229
  10. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3223

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика