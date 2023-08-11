В Тюмени стартовал бизнес-форум СУП-2023

11 августа в Тюмени стартовал XI международный бизнес-форум «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023». Бизнес-форум «СУП», на котором участники обсудят развитие предпринимательских сообществ, продлится по 13 августа. Ожидается выступление 140 спикеров на 27 площадках, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

В мероприятиях форума примут участие полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Организаторами выступают Центр «Мой бизнес» и «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Минэкономразвития РФ и Правительства Тюменской области.

На форуме работает единая инвестиционная команда в составе специалистов Инвестиционного агентства, Центра «Мой бизнес» и Фонда микрофинансирования.

В рамках «Слета успешных предпринимателей» организованы мероприятия и для жителей города. На уличных площадках состоятся спортивные соревнования, бесплатные семинары и мастер-классы, а также боксерские поединки в рамках взрослой и детской «Лиги бокса».

Бизнес-форум начался на площадке ДК «Нефтяник» с делового завтрака, одним из гостей которого стал губернатор Александр Моор. Открывая форум, глава региона пожелал всем участникам удачи, интересных контактов и интересных проектов.