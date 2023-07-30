Плавать сразу после обеда не рекомендуется

Важная новость для отпускников: плавать сразу после обильного завтрака, обеда или ужина не рекомендуется. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Как сообщает moslenta.ru, специалист советует воздержаться от купания на полтора-два часа после приема пищи — не следует нагружать мышцы.

При плавании активно работают диафрагма и межреберные мышцы, что грозит изжогой и отрыжками; первую можно и не заметить, а вторая может сбить дыхание, что в воде может оказаться критичным фактором. Возникнув одновременно, изжога и отрыжка могут привести к приступу аритмии или спазму бронхов, пугает врач, а это уже прямой путь к реанимации или возможности утонуть. Проще все-таки дать организму переварить все съеденное, резюмирует специалист.