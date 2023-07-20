В Госдуме решили оставить право на получение кредитных каникул

В Госдуме сделали бессрочным право на получение кредитных каникул. С начала 2024 года этот закон вступит в силу. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Отметим, что подобная инициатива облегчит долговые обязательства для тех граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита. При этом сведения будут отражаться в кредитной истории, однако не ухудшат ее.

«Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше, чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», – прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться правительством РФ.