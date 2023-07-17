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​Александр Моор: «Электросталь Тюмени» дал старт развитию металлургической отрасли в регионе

Электросталеплавильный цех тюменского завода превзошел предусмотренные проектом результаты

​Александр Моор: «Электросталь Тюмени» дал старт развитию металлургической отрасли в регионе
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году исполняется десять лет с момента выпуска первой продукции на металлургическом заводе «Электросталь Тюмени». Как подчеркнул губернатор Александр Моор, именно с запуском завода в Тюменской области появилась новая для региональной экономики металлургическая отрасль.

«Его запуск открыл новую страницу истории региона, дал старт развитию металлургической отрасли на Тюменской земле. Коллектив завода успешно решает все профессиональные задачи, надежно обеспечивает необходимой продукцией предприятия машиностроения, стройиндустрии и других отраслей промышленности», – отметил глава региона.

Основным сырьем для предприятия является стальной лом, собираемый в том числе на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ежегодно завод утилизирует порядка 600 тыс. тонн металлолома.

В составе завода два передела – электросталеплавильный и прокатный. Принцип работы основан на быстром цикле расплава лома черных металлов и получения из него товарной металлопродукции. Для этого используется высокотехнологичное современное оборудование. Здесь трудятся более 1200 человек, но ручной труд сведен к минимуму: задача человека – контролировать процесс.

Александр Моор отметил, что за 10 лет в электросталеплавильном цехе тюменского завода в несколько раз превзошли запланированные проектом результаты. Сейчас идет большая работа по трансформации завода, планируется снизить себестоимость производства.

Губернатор поздравил металлургов завода «Электросталь Тюмени» с профессиональным праздником и пожелал им производственных успехов, здоровья и удачи.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 40, комментариев: 0
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