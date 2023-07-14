В июне временную работу нашли 7430 тюменских подростков

Правительство Тюменской области уделяет особое внимание проведению детской оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних, заявил губернатор Александр Моор. Каждый четвертый подросток региона проведет увлекательное и полезное лето, приобретая новые знания и навыки – в летние месяцы служба занятости планирует трудоустроить 18 тысяч тюменских школьников.

В июне при содействии кадрового центра «Работа России» временную работу смогли найти 7430 тюменских подростков. Ребята работали в школах, детских садах, библиотеках, организациях культуры и спорта, а также на предприятиях внебюджетной сферы.

Самые популярными вакансиями стали: помощник младшего воспитателя, помощник вожатого, рабочий по благоустройству населенных пунктов, промоутер, помощник проводника пассажирского вагона, помощник рабочего по уходу за животными, помощник экскурсовода.

В сельской местности школьники проводили прополку и поливку растений, помогали выращивать и собирать урожай, знакомились с сельскохозяйственной техникой и осваивали навыки агрономов.

Найти подходящую вакансию подростки совместно с родителями могут самостоятельно на портале «Работа России» или придя на консультацию в Центр занятости населения по месту проживания, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.