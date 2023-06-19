Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Роснефтью

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и ПАО «НК «Роснефть» заключено в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Документ подписали губернатор Александр Моор и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Как сообщают в инфоцентре правительства Тюменской области, данное соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, укреплению социальной стабильности и развитию региональной экономики.

Среди ключевых направлений сотрудничества, прописанных в документе, – создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании «Роснефть».

Соглашение будет способствовать обеспечению качественными нефтепродуктами потребителей региона и содействовать развитию энергетического потенциала Тюменской области. Кроме того, стороны намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.

Справочно: в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия «Роснефти» – «РН-Уватнефтегаз» и «Тюменнефтегаз», а также корпоративный научно-проектный институт.