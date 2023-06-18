Александр Моор рассказал о заключенных на ПМЭФ договорах

В первый день работы Петербургского международного экономического форума между правительством Тюменской области и российскими компаниями и регионами были подписаны четыре документа о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2023.

Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области – приоритетная задача, подчеркнул Александр Моор. Соглашение о сотрудничестве между регионами подписано с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Планируется совместная работа по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды.

Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с тюменской компанией «Сибинтел-Холдинг». Компания намерена в течение ближайших пяти лет инвестировать в региональную экономику порядка 30 миллиардов рублей, объединив местных предпринимателей.

На поддержку малого и среднего бизнеса в Тюменской области направлено соглашение с «Промсвязьбанком». Банк присоединится к программе, в рамках которой региональным гарантийным фондом предпринимателям будут предоставляться поручительства по их кредитным обязательствам перед ПСБ. Банк также продолжит содействовать развитию молодежного предпринимательства.

Еще один документ, подписан с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Он касается сотрудничества межвузовских кампусов мирового уровня, строительство которых идет в Тюмени и в Перми. «Станем дружить кампусами. Сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики», – объяснил Александр Моор.