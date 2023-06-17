К производству автомобилей на «Автовазе» могут привлечь заключенных

Принудительный труд заключенных может использовать «Автоваз» на производстве: об этом глава компании Максим Соколов заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сейчас завод в Тольятти ощущает дефицит рабочей силы — притом что в планах стоит увеличение объемов продукции.

«Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20 процентов, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает, — сетует Соколов. — Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около четырех тысяч человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции».

Пока неясно, сколько осужденных будет среди этих четырех тысяч: по словам руководителя «Автоваза», одна-две сотни. «Не думаю, что будет больше, потому что требуются квалифицированные кадры», — отметил он, добавив, что работать будут, хоть и принудительно, но за зарплату.