16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6498   EUR  91,6329  

Новости

Больше новостей
Оцените обновленный парк «За Саймой»
Комментировать
0
Необходимы ли законодательные предписания в отношении чистоты русского языка?
Комментировать
0
У вас есть кредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Лада» принудительно: «Автоваз» придумал, как повысить производительность

К производству автомобилей на «Автовазе» могут привлечь заключенных

​«Лада» принудительно: «Автоваз» придумал, как повысить производительность
Фото: unsplash.com

Принудительный труд заключенных может использовать «Автоваз» на производстве: об этом глава компании Максим Соколов заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сейчас завод в Тольятти ощущает дефицит рабочей силы — притом что в планах стоит увеличение объемов продукции.

«Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20 процентов, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает, — сетует Соколов. — Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около четырех тысяч человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции».

Пока неясно, сколько осужденных будет среди этих четырех тысяч: по словам руководителя «Автоваза», одна-две сотни. «Не думаю, что будет больше, потому что требуются квалифицированные кадры», — отметил он, добавив, что работать будут, хоть и принудительно, но за зарплату.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:07, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=0sPW35FvlsQNG/0p20DWGja0Bw2Kbw93VN1GIO42cY/7WIEGJ/sGQ26czD+hqMQBZJ91CMh0enfoMSs+yz/Le+J/Dvl+ZKMuZBId25s8lYUNtJyX6NfPnlqw/aEVbquhWov+D+BbIG8/1jmH83NPUmVFRCUhdP/2y/hX20OGTHKgy8Cci3IJMOBCzVJnj4NgPGur56jqkXS11Oy/Vk+aZLQDgCGpA6JCdxYfv5vmY+J3f6k18urXzEvg5iZd0oZL0AriedScJApzDpwyLyTOpQ=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=0sPW35FvlsQNG/0p20DWGja0Bw2Kbw93VN1GIO42cY/7WIEGJ/sGQ26czD+hqMQBZJ91CMh0enfoMSs+yz/Le+J/Dvl+ZKMuZBId25s8lYUNtJyX6NfPnlqw/aEVbquhWov+D+BbIG8/1jmH83NPUmVFRCUhdP/2y/hX20OGTHKgy8Cci3IJMOBCzVJnj4NgPGur56jqkXS11Oy/Vk+aZLQDgCGpA6JCdxYfv5vmY+J3f6k18urXzEvg5iZd0oZL0AriedScJApzDpwyLyTOpQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=0sPW35FvlsQNG/0p20DWGja0Bw2Kbw93VN1GIO42cY/7WIEGJ/sGQ26czD+hqMQBZJ91CMh0enfoMSs+yz/Le+J/Dvl+ZKMuZBId25s8lYUNtJyX6NfPnlqw/aEVbquhWov+D+BbIG8/1jmH83NPUmVFRCUhdP/2y/hX20OGTHKgy8Cci3IJMOBCzVJnj4NgPGur56jqkXS11Oy/Vk+aZLQDgCGpA6JCdxYfv5vmY+J3f6k18urXzEvg5iZd0oZL0AriedScJApzDpwyLyTOpQ=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=0sPW35FvlsQNG/0p20DWGja0Bw2Kbw93VN1GIO42cY/7WIEGJ/sGQ26czD+hqMQBZJ91CMh0enfoMSs+yz/Le+J/Dvl+ZKMuZBId25s8lYUNtJyX6NfPnlqw/aEVbquhWov+D+BbIG8/1jmH83NPUmVFRCUhdP/2y/hX20OGTHKgy8Cci3IJMOBCzVJnj4NgPGur56jqkXS11Oy/Vk+aZLQDgCGpA6JCdxYfv5vmY+J3f6k18urXzEvg5iZd0oZL0AriedScJApzDpwyLyTOpQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР 865
  2. С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду 749
  3. В Сургуте объявлен сбор средств для создания кремля 726
  4. В Сургуте чествовали медработников накануне их профессионального праздника 597
  5. Следователи Сургута просят помочь найти мужчину, который третий месяц не выходит на связь 556
  6. Компания из Санкт-Петербурга займется корректировкой генплана Сургута, опираясь на мнения жителей города 529
  7. В Сургуте накануне Дня медработника заложили камень в основание постамента подвигу работников здравоохранения 510
  8. Комары и мошки не появлялись в ХМАО из-за резкого похолодания, но скоро снова настигнут югорчан 493
  9. Роспотребнадзор Югры проверил более 500 торговых точек в поисках напитка «Мистер Сидр» 485
  10. Югорскому правоохранителю грозит до четырех лет лишения свободы за неоднократное разглашение гостайны 458
  1. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 2417
  2. В Сургуте 12 июня перекроют движение транспорта ради празднования Дня города и Дня России 1908
  3. ​Парад колясок, «Русские витязи», поп-звезды — как Сургут обычно празднует День города 1409
  4. Стремление ввысь 1385
  5. «С помощью развития ИТ-технологий мы можем по-новому взглянуть на привычные вещи» 1378
  6. У югорчан выросла среднемесячная зарплата за первые три месяца года 1279
  7. В Югре можно купаться в пяти водоемах 1248
  8. Пятилетней девочке из Югры понадобилась операция после игры на детской площадке 1214
  9. Водный постапокалипсис: фильмы о выживании в затопленном мире // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1200
  10. В Нижневартовске бетонная свая придавила рабочего, он умер в больнице 1073
  1. Село «Богдановка» 11639
  2. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 6253
  3. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 4432
  4. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 4343
  5. ​Полвека назад в Сургуте… 4325
  6. ​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось 3994
  7. ​Скромные дивиденды Сургутнефтегаза. Кубышка – всё? 3676
  8. ​Движение с остановками 3670
  9. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 3393
  10. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 3243

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика