В Тюмени к началу учебного года модернизируют две библиотеки

В 2023 году пять библиотек Тюменской области приводят к модельному стандарту нацпроекта «Культура». В обновление по стандарту входит создание современного пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала. Кроме того, библиотеки станут адаптированы для маломобильных групп населения, сообщает региональный департамент культуры.

Директор департамента Елена Майер сообщила: «Почти на 60 процентов выполнены обязательства в рамках 119 заключенных контрактов. Все библиотеки планируют открыться уже до конца сентября».

В областной столице в стадии модернизации находятся детская библиотека №3 имени С.В. Мальцева и Тюменская библиотека №16. Эти библиотеки стали победителями конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

Уже завершен ремонт в Детской библиотеке №3 имени С.В. Мальцева, здесь приобретается мебель. Основной идеей концепции детской библиотеки является союз знания и творчества, создание культурного пространства, где детям и родителям будет интересно узнавать новое, развивать творческие способности и общаться. В библиотеке планируются помещения для работы в формате фаблаба (производственной лаборатории), проведения «умных игр», предметных мастер-классов, исследовательской деятельности, но главной и основной задачей библиотеки остается приобщение детей к чтению.

В Тюменской библиотеке №16 ремонтные работы еще продолжаются. Библиотека расположена на улице Олимпийской, названной в честь Олимпиады-80. Ее концепция связана со спортом, здоровым образом жизни, саморазвитием.

Модельная библиотека будет способствовать объединению людей, увлеченных здоровым образом жизни, спортом, культурным досугом, интеллектуальным и творческим развитием.

Ведется ремонт фасада Тобольской детской центральной библиотеки, в обновленное учреждение уже поступили техника и оборудование. В библиотеке Казанского района идет оформление интерьера, поступили книги, скоро будет готова мебель. Открытие учреждения запланировано в июле 2023 года. К началу учебного года завершатся ремонтные работы и в Богандинской библиотеке №1. Все проекты модернизации эксклюзивные, каждая библиотека старается учесть специфику своего месторасположения.