В Тюмени к началу учебного года модернизируют две библиотеки

В 2023 году пять библиотек Тюменской области приводят к модельному стандарту нацпроекта «Культура». В обновление по стандарту входит создание современного пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала. Кроме того, библиотеки станут адаптированы для маломобильных групп населения, сообщает региональный департамент культуры.
Директор департамента Елена Майер сообщила: «Почти на 60 процентов выполнены обязательства в рамках 119 заключенных контрактов. Все библиотеки планируют открыться уже до конца сентября».
В областной столице в стадии модернизации находятся детская библиотека №3 имени С.В. Мальцева и Тюменская библиотека №16. Эти библиотеки стали победителями конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
Уже завершен ремонт в Детской библиотеке №3 имени С.В. Мальцева, здесь приобретается мебель. Основной идеей концепции детской библиотеки является союз знания и творчества, создание культурного пространства, где детям и родителям будет интересно узнавать новое, развивать творческие способности и общаться. В библиотеке планируются помещения для работы в формате фаблаба (производственной лаборатории), проведения «умных игр», предметных мастер-классов, исследовательской деятельности, но главной и основной задачей библиотеки остается приобщение детей к чтению.
В Тюменской библиотеке №16 ремонтные работы еще продолжаются. Библиотека расположена на улице Олимпийской, названной в честь Олимпиады-80. Ее концепция связана со спортом, здоровым образом жизни, саморазвитием.
Модельная библиотека будет способствовать объединению людей, увлеченных здоровым образом жизни, спортом, культурным досугом, интеллектуальным и творческим развитием.
Ведется ремонт фасада Тобольской детской центральной библиотеки, в обновленное учреждение уже поступили техника и оборудование. В библиотеке Казанского района идет оформление интерьера, поступили книги, скоро будет готова мебель. Открытие учреждения запланировано в июле 2023 года. К началу учебного года завершатся ремонтные работы и в Богандинской библиотеке №1. Все проекты модернизации эксклюзивные, каждая библиотека старается учесть специфику своего месторасположения.
Нашёл таки деньги не на «вертикальные библиотеки», а на что ни на есть реальные библиотеки с бумажными носителями.
Кстати, в Тюменское области и, в Тюмени в частности, почему-то культуру денег всегда хватает.
«Культурное сотрудничество» в Югре это наглядно показало.
На музеи у Моора денег хватает, а их у него не один «Дом Пионеров», как в Сургуте, который надо реставрировать. У него целый музейный кластер- Тобольск. У него есть Тюмень, у него декабристский Ялуторовск и другие города, где очень много памятников архитектуры, истории и культуры требовали и требуют реставрации.
Но вот принцип «Последовательно и постоянно» в культуре дает Александру Моору потрясающие результаты.
Смотрите. В прошлые выборы Александр Моор направил в Югру тюменскую «жратву», вернее свои сельскохозяйственные ярмарки с тюменской сельхозпродукцией.
Очень хорошо, но не сработало.
Это «добра» в Югре и так навалом из других сельскохозяйственных регионов.
А вот «Культурное сотрудничество» в Югре оказалось востребованным. Потому что жители Югры наевшись 200 сортами колбасы, изголодались во настоящей культуре, которую и представили тюменские творческие коллективы.
Похоже Александр Моор изобрёл ноу-хау в предвыборных политтехнологиях. Ну да ладно.
Главное, что Александр Моор открыл границы между Тюменской областью и Югрой. И после выборов, я надеюсь, они останутся открытыми. По крайней мере, для культурного сотрудничества, это точно.