Турпоток в Анапу растет быстрее, чем в Сочи, сообщили в АТОР

Туристический поток в Анапу в 2023 году растет динамичнее, чем в Сочи. По сравнению с прошлым годом рост составил около 25%. Это объясняется тем, что многие туристы едут в Анапу на своих автомобилях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

«Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того, что поток туристов – на личных автомобилях. <…> Анапа в прошлом году столкнулась с падением на 8-9% к 2021 г. Но в этом году Анапа растет опережающими темпами – где-то на 25%. Соответственно, она закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15%. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории», – цитирует Ромашкина ТАСС.

По его словам, отели Анапы на июнь заполнены на 80-85%, тогда как в Сочи на июнь заполнено 15% городских отелей, на июль - 36%, на август - 54%.