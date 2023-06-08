В селе Менжинское отремонтируют кровлю Дома культуры

Губернатор Александр Моор провел личный прием жителей Тюменской области. С предложением о ремонте кровли Дома культуры в селе Менжинское Сладковского района к главе региона обратилась депутат Думы Менжинского сельского поселения Оксана Сухорукова.

Депутат рассказала о том, какое важное значение имеет учреждение культуры для жителей села: «Наш Дом культуры – единственный центр развития творчества для жителей Менжинского сельского поселения. В здании работают сельская библиотека и современный тренажерный зал. Это единственное место в селе, где дети, молодежь и люди старшего возраста активно проводят свой досуг».

Губернатор принял решение о необходимости ремонта кровли Дома культуры в 2023 году, сообщает пресс-служба главы Тюменской области. Он поручил закончить восстановительные работы до 1 октября.

По результатам личного приема Александр Моор также дал поручения, касающиеся совершенствования дорожной инфраструктуры и оказания материальной помощи нуждающимся.

Напомним, что в ноябре 2022 года с просьбой о строительстве Дома культуры в селе Петелино Ялуторовского района к главе региона обратилась учительница Анна Низина. На строительство учреждения в рамках национального проекта «Культура» были выделены средства из регионального и федерального бюджетов. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.