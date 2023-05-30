Современный флюорограф появился в поликлинике Богандинского благодаря нацпроекту

В поликлинике поселка Богандинский Тюменской области появился новый цифровой флюорограф. Современное оборудование поступило в поликлинику благодаря участию в региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Новый цифровой флюорограф с высокой и качественной пропускной способностью позволяет быстро и качественно обследовать население, благодаря чему возможно своевременно заподозрить заболевание и начать лечение до клинических проявлений», - пояснил Владимир Назаров, и.о заведующего поликлиникой филиала областной больницы №19.

Так как многие заболевания могут протекать скрытно, врачи рекомендуют проходить флюорографию ежегодно. Регулярные прохождения флюорографического обследования позволяют выявить болезнь своевременно, на ранних стадиях.

Пациенты, которые перенесли туберкулез в течение первых трех лет, и те, кто находится в тесном контакте с источниками туберкулеза, проходят исследование два раза в год. Это касается также ВИЧ-инфицированных и пациентов с различными хроническими заболеваниями.

Новый цифровой аппарат позволяет проводить рентген легких при минимальной нагрузке на врача и пациента. С помощью флюорографа можно делать качественные снимки, а их обработка происходит максимально быстро.