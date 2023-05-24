22–24 мая в Москве проходят Дни Тюменской области в Совете Федераций Федерального Собрания Российской Федерации. В верхней палате парламента всесторонне обсуждают вопросы развития региона с представителями органов государственной власти Тюменской области.

Дни Тюменской области начались со встречи с председателем Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко. На расширенном заседании Комитета СФ обсуждались актуальные вопросы развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Тюменской области.

Губернатор Александр Моор рассказал о насыщенной программе встреч с сенаторами: «О нюансах бюджетной политики поговорили с председателем Комитета по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты Федерального собрания Анатолием Артамоновым. Развитие системы образования и культуры обсудили с председателем Комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Вопросы экономики – с главой профильного Комитета Андреем Кутеповым. Поблагодарил сенаторов за поддержку наших инициатив».

Также состоялись расширенные заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по социальной политике. В беседе с Валентиной Матвиенко губернатор Александр Моор и председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов обсудили социально-экономическое развитие региона, в частности, вопросы ЖКХ и комплексной застройки в регионе.

24 мая в Совете Федерации открылась выставка, посвященная Тюменской области. На заседании верхней палаты Федерального Собрания пройдет «Час субъекта Российской Федерации» - сенаторы рассмотрят проект постановления «О господдержке социально-экономического развития Тюменской области».