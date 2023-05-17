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По факту взрыва газопровода в Белоярском районе возбудили уголовное дело

Возгорание на газопроводе в Белоярском районе не осталось не замечено Следственным комитетом РФ

По факту взрыва газопровода в Белоярском районе возбудили уголовное дело
Фото: unsplash.com

По факту возгорания газопровода и последующего взрыва в Белоярском районе следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается на сайте СК России по ХМАО.

Руководитель следственного управления Михаил Мокшин поставил расследование уголовного дела под личный контроль и поручил подчиненным доложить обо всех обстоятельствах происшествия.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 91, комментариев: 0
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