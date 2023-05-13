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​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество»

Жители Югры и Ямала увидят постановки лучших творческих коллективов Тюменской области

​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество»
Фото: vk.com/aleksandr__moor

12 мая губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с губернаторами Югры – Натальей Комаровой и Ямала – Дмитрием Артюховым дали старт новому межрегиональному проекту – «Культурное сотрудничество».

Проект позволит жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. По мнению организаторов, каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.

Выступления тюменских творческих коллективов пройдут в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое, Нефтеюганске, Ноябрьске и Салехарде. Свои лучшие постановки жителям северных городов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени», Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова и другие известные коллективы.

Губернатор Александр Моор выразил уверенность, что «Культурное сотрудничество» подарит жителям соседних регионов яркие впечатления, укрепит культурные связи и вдохновит на новые идеи совместных проектов:

«Каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!»


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Сегодня в 10:03, просмотров: 106, комментариев: 0
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