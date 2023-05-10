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​В Тюменской области окажут помощь пострадавшим от природного пожара

Жителям села Успенка будут оказаны необходимые меры поддержки

​В Тюменской области окажут помощь пострадавшим от природного пожара
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с пострадавшими от природного пожара жителями села Успенка. Глава региона рассказал о материальной поддержке, которая будет оказана людям. Во встрече приняли участие прокурор Тюменской области Владислав Московских и начальник регионального ГУ МЧС РФ Артур Хачатрян, сообщает пресс-служба губернатора.

В результате пожара в селе Успенка Тюменского района огонь уничтожил семь жилых домов с надворными постройками. Глава региона объяснил пострадавшим порядок выплат: «Всем погорельцам выплачивается материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Что касается жилых домов – есть два варианта оказания помощи. Если это единственное жилье и оно зарегистрировано в законном порядке, то размер компенсации определяется так: берем всю площадь утраченного жилья и умножаем на среднюю стоимость одного квадратного метра, сложившуюся на рынке недвижимости данного муниципального образования».

В случае, если сгоревшее жилое помещение не было зарегистрировано, то прокуратура защитит в суде интересы владельца. 1 миллион рублей составит размер компенсации, если владелец сгоревшего дома имеет в собственности другое жилье. Помимо этого, предусмотрены специальные выплаты за утрату нежилой недвижимости: за бани пострадавшие получат по 250 тысяч рублей, за другие надворные постройки – еще по 50 тысяч рублей.

Представителям органов социальной защиты, службы занятости населения, Росреестра, МФЦ, других региональных и федеральных ведомств, которые уже работают в Успенке, поставлена задача максимально оперативно реагировать на обращения погорельцев и оказывать им необходимую помощь.

«Все компенсационные выплаты выдадим в сжатые сроки. Прием заявлений и оформление документов будет проходить здесь, в Успенке. Сделаем все процедуры максимально удобными. Главное, что все живы. Пострадало только имущество, но это поправимо. Никого в беде не бросим!» – заверил участников встречи Александр Моор.


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Сегодня в 22:55, просмотров: 59, комментариев: 0
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