В Тюмени проверили ход строительства самой большой школы города

В Тюмени в микрорайонах «Тура» и «Плеханово» благодаря национальному проекту «Образование» строятся две новые школы. 26 апреля ход строительства проконтролировали первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор проекта «Новая школа» Андрей Артюхов и начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов совместно с муниципальными депутатами.

В школе микрорайона «Тура» строители завершают отделку спортивных залов и рекреаций, параллельно идут работы по обустройству прилегающей территории. Классы уже оснащаются мебелью и техникой.

Павел Перевалов рассказал, что площадь новой школы составляет 29 тысяч кв. метров: «Это самая большая из всех школ, которые когда-либо строились в Тюменской области за всю историю. В этом году строители обеспечат регион 4 262 дополнительными учебными местами в школах. Это тоже рекорд. Мы уверены, что все объекты будут сданы в срок».

Школу в микрорайоне «Плеханово» начали строить позже, однако подрядчик набрал хорошие темпы работ – на объекте одновременно трудятся более 170 человек. На объекте завершается утепление и оштукатуривание фасада, ведётся отделка внутренних помещений. Идет подготовка к монтажу санфаянса и потолков. На стройплощадку завезены все необходимые материалы.

Строительство обеих школ планируется завершить в течение лета.

Андрей Артюхов остался доволен ходом строительства: «Я очень рад тому, что увидел. Проекты замечательные, школы просторные. Огромные актовые залы, много спортивных залов. Для любого родителя очень важно, в каких школах его дети учатся. Здорово, что такие школы у нас строятся!»