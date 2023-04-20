Суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

Подольский городской суд в Подмосковье признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Об этом сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, пишет РБК.

Роспотребнадзор подал иск к Wildberries в начале марта. 13 апреля иск был удовлетворен. Суд обязал маркетплейс оформлять возврат некачественного товара за счет продавца.

Николай Дрозд объяснил, какие права есть у покупателя в случае обнаружения брака. Он может заменить товар на продукцию того же бренда или другой марки с перерасчетом цены, а также отказаться от покупки и вернуть деньги. Также потребитель имеет право потребовать безвозмездно устранить недостатки и возместить убытки из-за продажи товара с браком.

Маркетплейс Wildberries намерен оспорить вынесенное судом решение. «Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы»,— сказал представитель компании. В Wildberries настаивают, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей», а доставку компенсирует продавец. Платить за отказ покупатель обязан в случае надлежащего качества товара и «злоупотребления бесплатными сервисами компании».