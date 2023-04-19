Предприниматели Тюменской области могут воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда

В первом квартале 2023 года при содействии Гарантийного фонда в экономику Тюменской области привлечено 473 млн рублей, из них более 170 млн рублей предоставлено гарантий малому и среднему бизнесу, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» из указанной суммы 42% привлечено в производственную отрасль, 23% – в сферу услуг, 17% – в сельское хозяйство, 9% – в торговлю и строительство.

Начальник отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Мария Покалюхина сообщила: «Воспользоваться гарантийной поддержкой могут и начинающие предприниматели, более того для данной категории объем поручительства по обязательствам может достигать 70%. 15 финансовых организаций и лизинговая компания являются участниками Гарантийного фонда, и в этом году мы планируем расширить этот список и заключить соглашения с новыми банками».

1,3 млрд рублей составляет действующий портфель поручительств. Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки – 25 млн рублей, а совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства до 55 млн рублей.

Подробнее узнать о льготных программах в Тюменской области, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки, а также подать заявку можно на региональном сайте Мой бизнес в разделе Гарантийного фонда.