Число молодых работников сократилось на российском рынке труда

Число работников до 35 лет на российском рынке труда сократилось на 1,33 млн (5,8%) за период с декабря 2021 года по декабрь 2022-го. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет РБК.

Падение стало рекордным с начала пандемии коронавируса в 2020 году - тогда сокращение составило 1,34 млн молодых сотрудников. В декабре 2022 года их число достигло 21,5 млн человек, что стало минимумом за весь период ведения статистики, которая ведется Росстатом с 2006 года. В FinExpertiza уточняют, что с учетом старения населения и рабочей силы можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны.

Сильное сокращение персонала отмечено среди работников от 25 до 29 лет – их количество сократилось на 724 000. Эксперты подчеркивают, что это важная категория сотрудников: они обладают как опытом, так и высокой трудовой мобильностью.

Самое активное «вымывание» молодых сотрудников аналитики зафиксировали в Пензенской области (-19,5%), Москве (-15,3%) и Санкт-Петербурге (на 14,5%). При этом в 11 российских региона, напротив, зафиксирован рост работающей молодежи - например, в Чукотском автономном округе (+12,4%), Архангельской области (+8,1%), Карачаево-Черкесии (+7,2%), Чечне (+6,9%) и др.