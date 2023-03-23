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В составе Общественной палаты Тюменской области втрое увеличилась доля молодежи

Председателем тюменской Общественной палаты остался Геннадий Чеботарев

В составе Общественной палаты Тюменской области втрое увеличилась доля молодежи
Фото: admtyumen.ru

21 марта в Тюмени состоялось первое заседание региональной Общественной палаты IV созыва. Выступая на заседании, губернатор Александр Моор сообщил, что состав Общественной палаты Тюменской области обновился более чем на половину.

В новом созыве в два с половиной раза выросло количество представителей муниципалитетов и почти втрое увеличилась доля молодежи. Александр Моортакже отметил: «В состав обновленной палаты вошли представители некоммерческих структур, общественных объединений и советов, религиозных организаций, которые выражают интересы и объединяют инициативы всех жителей Тюменской области».

Большой опыт в реализации социально значимых проектов, позволит Общественной палате быть открытой для инициатив и, в то же время, оставаться основным органом общественного контроля, считает губернатор.

Федеральным законом на Общественную палату возложена еще одна функция –формирование корпуса общественных наблюдателей из числа представителей институтов гражданского общества. Александр Моор выразил уверенность в том, что эффективная работа центра общественного наблюдения за ходом проведения избирательной кампании позволит обеспечить права тюменцев в ходе выборов и в Единый день голосования в 2023 году.

На заседании утвердили кандидатуру председателя Общественной палаты IV созыва. По результатам открытого голосования этот пост сохранился за Геннадием Чеботаревым.

Глава региона пожелал Общественной палате плодотворной работы на благо земляков и выразил готовность к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 130, комментариев: 0
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