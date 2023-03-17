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​В Тюмени с 21 по 23 марта состоится IV Градостроительный форум

Эксперты обсудят вкусы покупателей новостроек в Тюмени

​В Тюмени с 21 по 23 марта состоится IV Градостроительный форум
Фото: admtyumen.ru

21-23 марта в Тюмени пройдет областной IV Градостроительный форум. В первый день работы форума состоится круглый стол по теме жилищного строительства «Эволюция продукта в жилом девелопменте: модификация новостроек для удержания спроса; тренды-2023», сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Градфорум-2023 проходит под общей темой «Стратегия-2030: отвечаем на новые вызовы». В 2022 году была принята Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, основные цели которой – взаимно увязать все планы по строительству, обеспечить опережающее развитие инфраструктуры и создать комфортные условия проживания граждан.

Модератор круглого стола, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова рассказала, что при внушительном градостроительном потенциале в целом по стране и в Тюменской области в частности, при большом объеме ввода жилья и дальнейших планах строительства, остаются открытыми многие важные вопросы. Например, будут ли востребованы все эти «квадраты», удается ли девелоперам и застройщикам воплотить Стратегию?

«В рамках круглого стола мы намерены проанализировать состояние рынка жилья Тюмени. С помощью экспертов федерального уровня проследить ценовую ситуацию и ожидания на рынке новостроек в целом по России. Затронем тему ипотечного кредитования и других драйверов градостроительства. Обсудим вопрос качества новых квартир в условиях импортозамещения. Узнаем, каким хотят видеть свое жилище покупатели новостроек», – прокомментировала предстоящее обсуждение Наталья Девяткова.

Вице-президент надеется, что сделанные по итогам круглого стола выводы помогут дальнейшему анализу ситуации и принятию участниками рынка верных решений для сохранения бизнеса и развития отрасли.


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Сегодня в 18:40, просмотров: 116, комментариев: 0
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