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​Летом 2023 года в селе Абатское завершат капитальный ремонт поликлиники

Ремонт поликлиники в селе Абатское вышел на финишную прямую

​Летом 2023 года в селе Абатское завершат капитальный ремонт поликлиники
Фото: vk.com/oblzdrav72

Летом 2023 года в селе Абатское завершится капитальный ремонт поликлиники. Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Ремонтируют сразу два здания - поликлинику и стационар. На сегодняшний день ремонт поликлиники вышел на финишную прямую, ведутся отделочные работы внутри помещения. Строители заменили кровлю и оконные проемы, утеплили фасад и обновили инженерные сети. В данный момент идет установка системы вентиляции», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Исполняющий обязанности главного врача областной больницы №4 Александр Синельников отметил, что первичное звено – самое востребованное у населения: «Своевременное обращение к врачу позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвратить развитие неблагоприятных последствий, избежать риска осложнений. По нашей просьбе подрядное предприятие готово работать в опережение графика. Нам сейчас важно часть кабинетов врачей перевести в новые кабинеты поликлиники, чтобы закрыть на ремонт еще один этаж стационара».

Напомним, что в прошлом году в селе Абатское отрыли обновленное детское отделение больницы и детскую консультацию.

Обновление медицинских учреждений идет и в других районах Тюменской области. Так, в Викуловской районной больнице также в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» идет капитальный ремонт здания поликлиники. На эти цели выделено более 95 млн рублей.


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Сегодня в 20:04, просмотров: 130, комментариев: 0
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