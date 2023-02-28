Ремонт поликлиники в селе Абатское вышел на финишную прямую

Летом 2023 года в селе Абатское завершится капитальный ремонт поликлиники. Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Ремонтируют сразу два здания - поликлинику и стационар. На сегодняшний день ремонт поликлиники вышел на финишную прямую, ведутся отделочные работы внутри помещения. Строители заменили кровлю и оконные проемы, утеплили фасад и обновили инженерные сети. В данный момент идет установка системы вентиляции», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Исполняющий обязанности главного врача областной больницы №4 Александр Синельников отметил, что первичное звено – самое востребованное у населения: «Своевременное обращение к врачу позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвратить развитие неблагоприятных последствий, избежать риска осложнений. По нашей просьбе подрядное предприятие готово работать в опережение графика. Нам сейчас важно часть кабинетов врачей перевести в новые кабинеты поликлиники, чтобы закрыть на ремонт еще один этаж стационара».

Напомним, что в прошлом году в селе Абатское отрыли обновленное детское отделение больницы и детскую консультацию.

Обновление медицинских учреждений идет и в других районах Тюменской области. Так, в Викуловской районной больнице также в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» идет капитальный ремонт здания поликлиники. На эти цели выделено более 95 млн рублей.