Почти на 20% сократились объемы строительства жилья в России в январе

Объем строящихся площадей в России сократился в январе более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 и 2021 годов. Это следует из данных единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в январе российские девелоперы получили 192 разрешения на строительство в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021–2022 годов. Объемы строительства сократились, в частности, в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. А вот в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, напротив, выросли на 6-8%.

По оценке коммерческого директора ГК «Самолет» Кирилла Храпова, уменьшение объемов строительства связано со снижением спроса. Директор по маркетингу IQ Estate Татьяна Калюжнова уточнила, что девелоперы сбавили активность по разработке новых проектов еще осенью прошлого года - тогда спрос упал максимально.

Застройщики ожидали, что спрос восстановится в начале 2023 года в связи с продлением льготной ипотеки, но этого не произошло. Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков отметил, что не ждет восстановления спроса до конца текущего года.