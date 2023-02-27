Средства программы «Сотрудничество» направят переселенцам с севера на юг Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор с рабочей поездкой посетил Надым.. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона прокомментировал работу целевой программы «Сотрудничество», реализуемой в рамках трехстороннего договора органов власти Югры, Ямала и Тюменской области.

«Эта программа изначально направлена на улучшение жизни людей во всех трех наших регионах. Поэтому она, несмотря на текущие сложности, не теряет актуальности. Все, что намечено в рамках программы, будем выполнять», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

Как заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, за много лет программа «Сотрудничество» показала свою эффективность, поскольку отвечает ключевым запросам северян.

Развитие сети автомобильных дорог и субсидирование пассажирских авиаперевозок в текущем году остаются приоритетными направлениями программы. В 2023 году в соответствии с предложениями правительства Ямало-Ненецкого автономного округа значительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий северян, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. Также выделят средства на оказание социальной поддержки и специализированной медицинской помощи отдельным категориям населения Ямала.