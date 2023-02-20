На обеспечение работы судов из бюджета Тюменской области направлено 483 млн рублей

Выступая на совещании-семинаре «Об итогах деятельности судов Тюменской области за 2022 год и определении задач на 2023 год» губернатор Александр Моор заявил: «Правительство региона оказывает содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности. У нас сложилось конструктивное взаимодействие с судами различных уровней».

В полной мере профинансирована работа управления по обеспечению деятельности мировых судей: в 2022 году из областного бюджета выделено более 483 миллионов рублей.

Так, для автоматизации судебного делопроизводства на всех 74 участках мировых судей внедрен электронный документооборот с управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области, а также с региональными инспекциями Федеральной налоговой службы. Все мировые суды региона подключены к Государственной автоматизированной системе «Правосудие». Обеспечена возможность вести аудиопротоколирование судебных заседаний.

Региональное правительство, содействуя информационной открытости судов, оказало поддержку в создании интернет-сайта объединенной пресс-службы судебной системы области.

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов своем докладе особо отметил продуктивное взаимодействие судебной власти с органами исполнительной власти, губернатором и Тюменской областной Думой по вопросам совместной компетенции. «Именно это взаимодействие и конструктивные отношения с другими правоохранительными органами и прокуратурой позволяют сохранять стабильность в нашем регионе», – подчеркнул председатель областного суда.