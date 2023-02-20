16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0432   EUR  79,1330  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор назвал взаимодействие судов и властей Тюменской области конструктивным

На обеспечение работы судов из бюджета Тюменской области направлено 483 млн рублей

​Александр Моор назвал взаимодействие судов и властей Тюменской области конструктивным
Фото: admtyumen.ru

Выступая на совещании-семинаре «Об итогах деятельности судов Тюменской области за 2022 год и определении задач на 2023 год» губернатор Александр Моор заявил: «Правительство региона оказывает содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности. У нас сложилось конструктивное взаимодействие с судами различных уровней».

В полной мере профинансирована работа управления по обеспечению деятельности мировых судей: в 2022 году из областного бюджета выделено более 483 миллионов рублей.

Так, для автоматизации судебного делопроизводства на всех 74 участках мировых судей внедрен электронный документооборот с управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области, а также с региональными инспекциями Федеральной налоговой службы. Все мировые суды региона подключены к Государственной автоматизированной системе «Правосудие». Обеспечена возможность вести аудиопротоколирование судебных заседаний.

Региональное правительство, содействуя информационной открытости судов, оказало поддержку в создании интернет-сайта объединенной пресс-службы судебной системы области.

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов своем докладе особо отметил продуктивное взаимодействие судебной власти с органами исполнительной власти, губернатором и Тюменской областной Думой по вопросам совместной компетенции. «Именно это взаимодействие и конструктивные отношения с другими правоохранительными органами и прокуратурой позволяют сохранять стабильность в нашем регионе», – подчеркнул председатель областного суда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:55, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские гинекологи удалили четырехкилограммовую миому 667
  2. ​В Сургуте 26 февраля отметят Масленицу 533
  3. На водителя «Линкольна» в Нижневартовске завели три уголовных дела 525
  4. ​В Сургуте стартовал фестиваль ГТО 521
  5. В Сургутском районе фура слетела в кювет – водитель получил травмы 470
  6. В югорском поселке курильщик устроил пожар – эвакуировали более 20 человек 446
  7. ​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство и ряд других преступлений 432
  8. Прокуратура помогла вернуть работу многодетной матери из ХМАО 422
  9. ​В Сургуте выявили свыше 100 пациентов с ковидом за минувшие сутки 405
  10. Российским автолюбителям назвали самые выгодные для продажи машины 400
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 4795
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2580
  3. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2200
  4. Продажа кирпичей 2109
  5. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1878
  6. Культура или барахолка? 1861
  7. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 1798
  8. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 1724
  9. ​Заколдованный круг: Югра притягивает новых мигрантов, затем специалистов для их обслуживания, затем новых мигрантов 1715
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1713
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7734
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 4795
  3. Лесоповал 3904
  4. Рекорд сорок третьего 3782
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3661
  6. ​Крюк на кладбище 3530
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3426
  8. Проверка на ценности 3261
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3138
  10. Эпидемия рака в Югре? 3104

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика