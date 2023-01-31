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​На чемпионате УрФО по лыжным гонкам тюменская команда завоевала бронзу

Тюменская «Жемчужина Сибири» приняла чемпионат по лыжным гонкам УрФО

​На чемпионате УрФО по лыжным гонкам тюменская команда завоевала бронзу
Фото: admtyumen.ru

Итоги окружного чемпионата по лыжным гонкам подвели в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». 182 спортсмена из шести субъектов Уральского федерального округа приняли участие в соревнованиях.

«По результатам всех соревнований в командном зачете спортсмены из Свердловской области заняли первое место, вторыми стали представители ХМАО-Югры, третье место у лыжной команды Тюменской области», – рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Гонки с раздельным стартом классическим стилем открыли окружной чемпионат. У женщин на дистанции 10 км призовые места распределились следующим образом: 1 место у Алисы Жамбаловой из Тюменской области, 2 - у Натальи Крамаренко из Свердловской области, 3 место у Анастасии Клепиковой из ХМАО-Югра. У мужчин на дистанции 15 км Иван Безматерных из ЯНАО занял 1 место, Степан Сазонов из Свердловской области – 2, Егор Брагин из Тюменская область – 3 место.

Во второй день соревнований развернулась яркая борьба в спринте классическим стилем. В итоге среди женщин золото взяла Екатерина Смирнова из Тюменской области, серебро и бронзу – лыжницы из Свердловской области Мария и Наталья Крамаренко. Среди мужчин: золото у Ивана Безматерных из ЯНАО, серебро у Ильи Санникова из Тюменской области, бронза у Владислава Вечканова из Челябинской области.

Третий день чемпионата определил лучшие команды лыжников в женской и мужской эстафетах. Так, у женщин в эстафете 4х3 км 1 место у команды ХМАО-Югры, 2 место у команды Тюменской области, 3 – у команды Свердловской области. Команда мужчин из Тюменской области в эстафете 4х5 км заняла 1 место, команда из Свердловской области – 2 место, команда ХМАО-Югры – 3 место

Окружные соревнования в «Жемчужине Сибири» завершили гонки с раздельным стартом свободным стилем. На дистанции 10 км у женщин золото и серебро достались спортсменкам из Тюменской области Екатерине Смирновой и Алисе Жамбаловой, бронза у Анастасии Игнатьевой из ХМАО-Югра. Дистанцию 15 км у мужчин выиграл Иван Якимушкин из Тюменской области, 2 место занял Вячеслав Вечканов из Челябинской области, 3 – у Платона Исламшина из Свердловской области.


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