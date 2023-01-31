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Спрос россиян на загранпаспорта стал рекордным за 8 лет

5,4 млн загранпаспортов оформили россияне в 2022 году

Спрос россиян на загранпаспорта стал рекордным за 8 лет
Фото: pixabay

В России в 2022 году было выдано свыше 5,4 млн заграничных паспортов. Это на 1,5 млн больше, чем в 2021 году, сообщает со ссылкой на данные МВД ТАСС.

Это количество стало рекордным за 8 лет. Больше загранпаспортов - порядка 7,45 млн - россияне оформили только в 2014 году. В последние три года объем выдачи держался на уровне от 2,7 млн до 4,8 млн паспортов в год.

Больше всего загранпаспортов россияне получили в марте (553 тыс.) и декабре (560 тыс.) прошлого года. В период с апреля по ноябрь ежемесячно оформлялось от 359 тыс. до 499 тыс. документов.

В 2021 было оформлено почти 3,9 млн заграпаспортов, в 2020 - почти 2,7 млн.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 145, комментариев: 0
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