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​Врачи Ишима спасли водителя из Воронежа, у которого в пути случился инсульт

Дальнобойщику из Воронежа помогли ишимские врачи

​Врачи Ишима спасли водителя из Воронежа, у которого в пути случился инсульт
Фото: admtyumen.ru

Врачи-неврологи Ишима спасли жизнь дальнобойщику из Воронежской области, которому стало плохо во время движения по трассе Омск – Ишим. О слаженной работе команды медицинского учреждения рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

У 54-летнего водителя начались головокружение, затруднения речи и глотания. Заподозрив острое нарушение мозгового кровообращения, выехавшая на место бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в первичное сосудистое отделение областной больницы №4 Ишима.

Заведующая отделением ОБ №4 Наталия Холмова рассказывает: «Состояние пациента оценивалось как тяжелое: спутанное сознание, паралич правой стороны тела, нарушение речи и затруднения при глотании. Компьютерная томография показала инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий».

В результате длительного лечения врачам удалось вернуть мужчине часть утраченных жизненно важных функций, к выписке он уже мог проходить с опорой до 100 метров. Пациент со словами благодарности отказался от предложенной реабилитации в Тюменской области и поехал долечиваться домой.

Медработники напоминают: чтобы не пропустить инсульт, необходимо обращать внимание на первые нарушения мозгового кровообращения. Некоторые признаки длятся от нескольких минут до нескольких часов и проходят самостоятельно, но могут являться предвестниками скорого развития инсульта. Важно помнить: резкая, нарастающая слабость в руке или ноге, онемение в конечностях с правой или левой стороны, нарушение речи, координации движений, остро возникшая асимметрия лица сигнализируют о том, что вероятность развития инфаркта мозга более 60%.


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Сегодня в 21:55, просмотров: 98, комментариев: 0
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