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В России может появиться единая платежка за ЖКУ

Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ

В России может появиться единая платежка за ЖКУ
Фото: pixabay

Минстрой, Минцифры и другие ведомства обсуждают возможность введения единой платежки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с использованием показаний как квартирных, так и общедомовых счетчиков. Об этом со ссылкой на письмо Минстроя сообщила газета «Известия».

По мнению сотрудников ведомства, такая мера позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций. Сейчас единого документа нет, а в платежках не отражаются общедомовые показатели. Из-за этого жителям порой сложно понять, за что именно они платят.

В Минстрое добавили, что благодаря введению единого платежного документа можно будет перейти на оплату счетов с помощью электронных платежек, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.

Ожидается, что в единой платежке будет отражена информация обо всех предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, в том числе об их стоимости, объеме и тарифах, по которым произведен расчет.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 76, комментариев: 0
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