Александр Моор сообщил, что жители региона продолжают приходить в военкоматы

Поддержка армии весь 2022 год была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области, заверил губернатор Александр Моор в ежегодном послании Тюменской областной Думе.

После опроса участников боевых действий были сформированы региональные стандарты дополнительного оснащения каждого бойца и общего имущества на подразделение. Приобретать необходимое оказалось непросто, так как все регионы собирают дополнительное снаряжение для своих солдат, признался губернатор. Тем не менее, Тюменской области удалось найти многое: приобретены дополнительные средства защиты, личное вещевое, инженерное, бытовое имущество, получили большую партию тепловизоров, коллиматорных прицелов. «Нам удалось почти полностью закрыть потребность военных в этом оборудовании. Остальное мы продолжаем искать, как найдем – сразу же доставим даже в зону боевых действий», – сказал губернатор.

Для усиления подготовки мобилизованных тюменцев на базе патриотического центра был создан инструкторский отдел «Аванпост», к работе в котором привлечены люди с боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе. Они находятся в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и проводят занятия с новыми военнослужащими.

«Наш долг – сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать вооруженные силы России, и эту работу мы будем только усиливать. Полученный опыт мы будем применять для улучшения допризывной подготовки молодежи в регионе. Уровень военной подготовки в нашей стране должен быть таким, чтобы никому в голову не пришло проверять нас на прочность», – уверен глава области.

Глава региона также отметил, что жители региона продолжают идти в военкоматы, чтобы отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции. С первых дней в ней участвуют бойцы из Ишимского инженерно-саперного полка, СОБР и ОМОН тюменской Росгвардии.

Губернатор выразил гордость, что сибиряки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно. Командир инженерно-саперного полка полковник Рустам Сайфуллин за проявленное мужество удостоен звания Героя России. Он был тяжело ранен и сейчас находится в госпитале. Еще 64 наших земляка награждены боевыми орденами и медалями.

«Я преклоняюсь перед мужеством солдат, их любовью к Родине и несгибаемой волей к победе!» – сказал Александр Моор.