Минфин РФ не видит необходимости продлевать программу льготной ипотеки

Льготная ипотека под 7% на квартиры в новостройках в России может закончиться 31 декабря. По информации РИА Новости, специалисты Минфина не видят необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

«Мы считаем, что нет необходимости», – заявил замглавы министерства Алексей Моисеев на вопрос, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья.

Напомним, что югорчане больше, чем остальные жители «тюменской матрешки», оформили ипотек за сентябрь – количество сделок равно 2,9 тысячам и их сумма составляет чуть более 11 млрд.