В России с 1 декабря проиндексируют тарифы ЖКУ на 9%

В Минэкономразвития приняли решение о переносе индексации тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря текущего года. В ведомстве отмечают, что решение предусмотрено внутренним прогнозом социально-экономического развития России. Об этом сообщили «Известия».

Предельный уровень индексации тарифов для населения в целом по стране не превысит 9%. Цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий. Индексация тарифов на газ, по данным ведомства, необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.

Официальное опубликование документа о повышении тарифов ЖКХ планируется в ближайшее время. Однако окончательное решение об индексации тарифов будут принимать непосредственно в регионах. Перенос сроков индексации тарифов в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.