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Из Тюмени открыт пятничный рейс в Дубай

Utair запускает рейс Тюмень – Дубай и планирует открыть возможность полета в ОАЭ из Сургута

Из Тюмени открыт пятничный рейс в Дубай
Фото: vk.com/utair

С 25 ноября авиакомпания Utair запускает новый международный рейс из Тюмени в Дубай – они будут совершаться по пятницам. Стоимость одного билета стартует от 14 840 рублей.

«ОАЭ — очень популярное направление у любителей пляжного отдыха. Там тепло круглый год, а перелет занимает всего несколько часов. Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 159, комментариев: 0
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