Utair запускает рейс Тюмень – Дубай и планирует открыть возможность полета в ОАЭ из Сургута

С 25 ноября авиакомпания Utair запускает новый международный рейс из Тюмени в Дубай – они будут совершаться по пятницам. Стоимость одного билета стартует от 14 840 рублей.

«ОАЭ — очень популярное направление у любителей пляжного отдыха. Там тепло круглый год, а перелет занимает всего несколько часов. Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.