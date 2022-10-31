Журналисты сообщили о возможном уходе Huawei с российского рынка

Китайский производитель электроники Huawei может окончательно покинуть российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их информации, производитель полностью прекратил поставки продукции, в том числе смартфонов, в Россию.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — сказал один из источников издания.

Начиная с конца февраля некоторые крупные производители смартфонов и другого телекоммуникационного оборудования объявили о приостановке работы в России или же об уходе с российского рынка. Однако компания Huawei до сих пор подобных заявлений не делала, но в начале августа она сообщила о закрытии своего интернет-магазина в России Vmall, а также о приостановке продаж в официальном мобильном приложении Huawei Vmall, напоминают «Ведомости».