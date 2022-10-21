Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр и лидер консервативной партии Великобритании Лиз Трасс выступила с заявлением, в котором объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает «ТАСС».

«Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», - сказала Лиз Трасс.

Политик уточнила, что останется в должности главы правительства до избрания ее преемника. Также, по ее словам, выборы нового премьер-министра пройдут на следующей неделе и его имя могут объявить до 31 октября.

Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность 6 сентября. На посту премьер-министра лидер консервативной партии пробыла 45 дней.