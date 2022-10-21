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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку
Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Премьер-министр и лидер консервативной партии Великобритании Лиз Трасс выступила с заявлением, в котором объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает «ТАСС».

«Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», - сказала Лиз Трасс.

Политик уточнила, что останется в должности главы правительства до избрания ее преемника. Также, по ее словам, выборы нового премьер-министра пройдут на следующей неделе и его имя могут объявить до 31 октября.

Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность 6 сентября. На посту премьер-министра лидер консервативной партии пробыла 45 дней.


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21 октября в 09:00, просмотров: 459, комментариев: 0
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